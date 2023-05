FX bestelt pilot van Sons of Anarchy spin-off • Nieuws • 02-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

De spin-off van Sons of Anarchy over de Mayans is officieel aangekondigd. Zender FX start in maart met de productie van de pilot.

De serie krijgt de titel Mayans MC en speelt zich af na het zevende en laatste seizoen van Sons of Anarchy. De rivaliserende Mayans motorbende was altijd prominent aanwezig in de serie. In de eerste seizoenen dienden ze als vijanden van de hoofdpersonages, maar later ontwikkelden ze zich tot bondgenoten van de Sons. Emilio Rivera gaf in Sons of Anarchy zeven seizoenen lang gestalte aan de president van de Oakland-afdeling van de Mayans. De spin-off gaat echter niet over de afdeling in het noorden van Californië, die te zien was in de originele serie. Mayans MC zal zich namelijk richten op een prospect – dat wil zeggen een beginnend lid – van een nabij de Mexicaanse grens gelegen Mayans-afdeling. Sons of Anarchy-bedenker Kurt Sutter produceert de serie en zal de pilot regisseren. Sutter schreef het scenario samen met schrijver-regisseur Elgin James, de maker van de film Little Birds en zelf een voormalig bendelid.

Sons of Anarchy is nog altijd de best bekeken dramaserie uit de geschiedenis van zender FX. De complete serie is in Nederland momenteel te streamen via Netflix. Lees hier onze recensie van het zevende en laatste seizoen