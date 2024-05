Furiosa: A Mad Max Saga: fantastische woestijnwaanzin Bioscoop , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Jasin Boland / Warner Bros

In deze prequel op Mad Max: Fury Road zien we hoe Furiosa zo gedenkwaardig furieus geworden is en de gestoorde roadtrip door de woestijn is een bioscoopbezoek waard.

Actrice Anya Taylor-Joy heeft niet heel veel tekst (dertig regels, volgens regisseur George Miller) maar wat ze ontbeert aan woorden maakt ze goed met haar ogen en lichaamstaal; allemachtig wat een fysieke rol is dit. Het doet een beetje denken aan wat Matilda Anna Ingrid Lutz schietend en vechtend deed in de geweldige film Revenge: heel erg heftig en zwaar lichamelijk wraak nemen, zonder iets te zeggen.

Het recept van de Mad Max-franchise mag bekend zijn: we leven in een post-apocalyptische wereld waarin maar een paar zaken ertoe doen: brandstof voor de uitzinnige auto’s, water en voedsel voor de innerlijke mens en daarnaast voortplanting; vrouwen zijn erg de pineut in deze zieke macho-wereld. Maar ze staan wel hun mannetje/vrouwtje: Furiosa knokt van zich af sinds haar moeder werd gemarteld en vermoord door Chris Hemsworth. Twee uur (iets te) lang zien we hoe Furiosa haar moeder wreekt en haar eigen lot in handen neemt. Dit gaat gepaard met een uitzinnige reeks explosies, scheurpartijen met auto’s en vrachtwagens (leuk detail: Anya Taylor-Joy heeft in het echte leven geen rijbewijs) en veel geweervuur.

© Jasin Boland / Warner Bros

De vormgeving is adembenemend, de sectie van ruim een kwartier waarin een vrachtwagen van alle kanten wordt aangevallen terwijl Furiosa onder aan het chassis hangt is echt ongelofelijk, en aan het eind worden we naadloos Mad Max: Fury Road in gemanoeuvreerd. Deze prequel is wellicht iets minder van de sokken blazend dan die film, maar hij is wel menselijker en ietsje minder nadrukkelijk episch, en dat mocht ook weleens. Charlize Theron was in Fury Road al erg goed als Furiosa, maar Anya Taylor-Joy is als haar jongere zelf nog beter en een echter mens, en niet slechts een cartoonpoppetje.

© Jasin Boland / Warner Bros

Gek genoeg is ze in de eerste helft van de film, waarin ze een jong meisje is en wordt gespeeld door actrice Alyla Browne, misschien qua acteren op haar best. Anya Taylor-Joy komt pas laat opdagen in de film, als de jongvolwassen Furiosa, maar neemt het dan qua actie zo gedenkwaardig over dat het een prachtig dubbelportret wordt. Vooral in IMAX-formaat gaan alle geluid- en beeldregisters volledig open: Furiosa is, zie de trailer hierboven, een idiote cinematografische explosie die je eigenlijk niet mag missen. Waanzin, ten volle uitgeserveerd en onvergetelijk.