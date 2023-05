Fuller House: trailer voor het derde seizoen • Nieuws • 16-09-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix viert dertig jaar Full House met de trailer voor het derde seizoen van Fuller House.

Het derde seizoen van de doorstart gaat op 22 september in première op Netflix en dat is precies drie decennia na de première van Full House, dat op 22 september 1987 voor het eerst te zien was op ABC. In de trailer zien we John Stamos, Dave Coulier en Bob Saget in de outfits die ze dertig jaar geleden ook al droegen in de originele Full House-pilot. Verder worden de kijkers straks getrakteerd op onder meer een muzieknummer, een huwelijk en een reisje naar Japan. In Fuller House moet de inmiddels volwassen D.J. Tanner (Candace Cameron Bure) als weduwe zorgen voor haar zoons Jackson en Max en haar baby Tommy. Ze krijgt wel hulp van haar zus Stephanie (Jodie Sweetin) en haar oude vriendin Kimmy (Andrea Barber). Die laatste is inmiddels ook zelf moeder van een tienerdochter.

De nieuwe reeks van Fuller House wordt wel opgesplitst in twee delen. De laatste negen van de in totaal achttien nieuwe afleveringen zullen in december op Netflix verschijnen.