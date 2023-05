Fuller House S2E6: brave grapjes en schattige kindertjes • Netflix , Recensie • 09-12-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Niet alle overleden sitcoms gaan naar de hemel. Sommige gaan naar Netflix. De Tanners en de Gibblers zijn daar terug voor alweer de tweede reeks afleveringen van Fuller House.

‘Er komt een punt waarop nostalgie verandert in necrofilie’. Zo luidde één van de nog milde kritieken die het eerste seizoen van Fuller House destijds te verwerken kreeg. Acteur John Stamos was zo sportief om in een talkshow voor de grap een aantal zinnen uit de recensies voor te lezen, terwijl Seth Meyers schuddebuikend van het lachen achter de desk zat. Achteraf zal het Stamos allemaal vrij weinig hebben uitgemaakt. Volgens verschillende bronnen kon Fuller House zich ondanks de rituele slachting in de pers wat betreft de kijkcijfers moeiteloos meten met critical darlings als Orange Is the New Black en House of Cards.

Fuller House doet eigenlijk maar één ding om al die kijkers voor zich te winnen; leunen op nostalgie totdat de boel instort. Zo probeert de serie ook in het tweede seizoen de lachers op de hand te krijgen door personages van catchphrase te laten wisselen. Een hele keur aan jonge kinderen moet de schattigheids-factor op het oude niveau van de inmiddels volwassen en ontbrekende Olsen-tweeling zien te krijgen. Als dieptepunt mag opa Bob Saget zich in baggy pants hijsen om wat hip-hop slang (‘mos def, Steph!’) rond te strooien, iets dat al niet grappig meer was toen Steve Martin het tien jaar geleden deed in Bringing Down the House. Het zit allemaal een beetje vastgeroest in het ambitieloze familie-entertainment dat Full House bood in de jaren 90.

De makers zullen ook niet van die overbekende formule af willen stappen, want daar trappen ze de fans van vroeger alleen maar mee op de tenen. Na de eerste reeks kwamen er al klachten van mensen die de doorstart nu waren gaan kijken met hun eigen kroost. Verwijzingen naar drugs, masturbatie en de borsten van Jodie Sweetin konden volgens hen niet door de beugel. Simpele lesjes voor kinderen, waarbij je als ouder verder niets hoeft uit te leggen, daar was behoefte aan. In vergelijking met sitcoms zoals Black-ish Modern Family of Better Things – ook over een alleenstaande moeder met kinderen – is Fuller House hopeloos achterhaald. De makers lijken dat echter prima te vinden. En de kijkers trouwens ook.

Fuller House S2 is vanaf 9 december te zien op Netflix