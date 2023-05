Fuller House S2 nog dit jaar te zien op Netflix • Nieuws • 22-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix heeft de premièredatum van het tweede seizoen van Fuller House bekend gemaakt. Op 9 december van dit jaar zal de streamingdienst 13 nieuwe afleveringen vrijgeven.

Met Fuller House gaf Netflix begin dit jaar een doorstart aan Full House , een sitcom die in de jaren 80 en 90 succesvol was op ABC. In de oude serie moest Bob Saget als alleenstaande vader drie kinderen opvoeden, in de nieuwe incarnatie is het juist zijn dochter D.J. (Candace Cameron-Bure) die net weduwe is geworden, terwijl ze twee kinderen en een baby thuis heeft zitten. Ze krijgt bij de opvoeding hulp van zus Stephanie (Jodie Sweetin) en jeugdvriendin Kimmy (Andrea Barber). Beide vrouwen komen bij haar in huis wonen, waarbij Kimmy ook haar eigen tienerdochter meeneemt. Saget duikt zelf af en toe op in een gastrol en hetzelfde geldt voor voormalig Full House -castleden John Stamos, Dave Coulier en Lori Loughlin.

Het eerste seizoen van Fuller House werd door de pers volledig met de grond gelijk gemaakt, maar was onder de Netflix-abbonnees desondanks gewoon een gigantisch succes. De show is wereldwijd naar verluidt één van best bekeken series van de streamingdienst, hoewel Netflix nog altijd geen officiële kijkcijfers van hun programmering vrij wil geven. Overigens is Full House – bestaande uit acht seizoenen – momenteel in zijn geheel te streamen op Netflix.