Frozen weer terug op Netflix, op veler verzoek

De Disney-film Frozen (2013) is weer te zien op Netflix. De kraker werd vorig jaar uit de catalogus verwijderd, en dat had onvoorziene gevolgen.

Netflix schrapte de animatiefilm in maart 2016 zonder voorafgaande waarschuwing. Die beslissing leidde tot boze telefoontjes van ouders van ontroostbare kinderen en een heleboel ophef op sociale media. De licentie van Frozen was verlopen, maar Netflix heeft dit weekend laten weten dat ze inmiddels is verlengd.

Het verhaal van Frozen is losjes gebaseerd op een sprookje van Hans Christian Andersen. Prinses Anna gaat op zoek naar haar oudere zus Elsa, die met haar magische krachten het hele koninkrijk bevroren heeft. Frozen is met een wereldwijde opbrengst van ruim 1,25 miljard dollar de succesvolste animatiefilm aller tijden. Op Netflix is ook de korte opvolger, Frozen Fever, te bekijken.