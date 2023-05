Friends from College S01: leuke cast had beter materiaal verdiend • Recensie • 19-07-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

De Netflix-original heeft een cast met veel aantrekkelijke namen, maar wordt geplaagd door personages die weinig sympathie opwekken.

Friends from College is een sitcom over een groepje vrienden in Manhattan, waarbij iedereen zo zijn eigen problemen heeft met liefde en relaties en er ook onderlinge romantiek ontstaat. En dat zagen we natuurlijk al eerder in series als Friends en How I Met Your Mother. De twintigers die we gewend zijn te zien in dat soort sitcoms lopen in deze serie echter tegen de veertig, hoewel ze ook op die leeftijd nog altijd vervallen in oude patronen. De vergelijking met How I Met Your Mother dringt zich nog eens extra op door de aanwezigheid van Cobie Smulders. Haar personage Lisa zou je met een beetje fantasie kunnen zien als een oudere Robin Scherbatsky; beide vrouwen trekken vaak het kortste eind en lijken hun leugens nooit lang in stand te kunnen houden.

Wanneer je ook alle andere namen in de cast ziet (Keegan-Michael Key! Fred Savage! Billy Eichner!) hoop je op een vermakelijke ensemble komedie. Toch draait de serie vooral om drie personages en worden de andere castleden enigszins gedegradeerd tot figuranten. Dat zou met Keegan-Michael Key (geweldig in sketchshows als Mad TV en Key & Peele) in de hoofdrol op zich geen probleem hoeven zijn, ware het niet dat de insteek van de serie (hij is als Ethan getrouwd met Lisa, maar gaat al jarenlang vreemd met Lisa’s beste vriendin – en moeder van twee – Sam) zijn inherente charme voor een groot deel weet te neutraliseren. Flierefluiter Ethan duikt namelijk waar en wanneer hij kan met Sam in bed, terwijl hij en Lisa uit alle macht een kind proberen te krijgen, iets dat naar verloop van tijd toch wel wat wrang begint aan te voelen.

En ook dat zou op zich niet eens zo erg zijn, als de serie hier en daar echt grappig zou worden. Helaas blijft het materiaal grotendeels ongeïnspireerd (al in aflevering twee lopen we tegen het eeuwenoude ‘snel een dood huisdier vervangen’-cliché aan) en de flauwe humor (Key zet telkens rare stemmetjes op als hij zenuwachtig wordt) weet zich nergens echt lekker tussen al het drama te nestelen. Het is alsof de schrijvers nooit een consistente toon te pakken konden krijgen en daarna maar hoopten dat een talentvolle cast (zeker op het censuurloze Netflix) wel genoeg zou zijn om het geheel alsnog succesvol over de eindstreep te trekken.

Zelfs de bekende namen die maker Nicholas Stoller (Bad Neighbours) strikte voor piepkleine bijrolletjes (Seth Rogen! Chris Elliott!) weten weinig leven in de brouwerij te brengen. Billy Eichner (ontzettend geestig in zijn eigen webserie ) is gereduceerd tot zwijgzame mopperpot die zijn vriend Max (Savage) bij al het kinderachtige gedrag uit de buurt wil houden. Hij besluit zich halverwege de serie maar aan de groep te onttrekken en wanneer je als kijker bij de laatste aflevering bent aanbeland, bekruipt je toch het gevoel dat je misschien beter met hem mee had kunnen gaan.

Friends from College S01, vanaf 14 juli op Netflix.