Friends from College heeft eerste teaser

Oude vrienden doen hun studententijd nog eens dunnetjes over in de teaser voor Friends from College.

De cast van de nieuwe komedie van Netflix bestaat uit onder anderen Keegan-Michael Key (Key & Peele), Cobie Smulders (How I Met Your Mother), Annie Parisse (Vinyl), Nat Faxon (Married), Fred Savage (The Wonder Years) en Jae Suh Park (The Mindy Project). Ze spelen oude studievrienden die elkaar nog kennen van Harvard. Inmiddels zijn ze rond de veertig en proberen ze hun niet altijd even succesvolle carrières te balanceren met nostalgie naar vervlogen tijden en gevoelens voor oude liefdes. De serie werd bedacht door Nick Stoller en Francesca Delbanco, die beide ooit aan Harvard studeerden. Stoller regisseerde eerder komische films als Forgetting Sarah Marshall, Get Him to the Greek en Neighbors.

Friends from College bestaat uit acht afleveringen (allemaal geregisseerd door Stoller zelf) die vanaf 14 juli te zien zijn op Netflix. Bekijk hieronder de eerste teaser trailer voor de serie.