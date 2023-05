Frequency krijgt geen tweede seizoen

Slecht nieuws voor kijkers van Frequency; zender The CW heeft de serie die bij ons te zien is op Netflix na één seizoen stopgezet.

Frequency kreeg over het algemeen positieve kritieken, maar trok simpelweg niet genoeg kijkers. The CW hoopte dat de kijkcijfers via Netflix, waar de serie op verschillende plekken te zien is, vervolgens alsnog een tweede seizoen zouden rechtvaardigen, maar ook daar bleven ze uit. In Frequency vindt politieagente Raimy Sullivan ( Peyton List ) een oude radio, waarmee ze op mysterieuze wijze kan communiceren met haar inmiddels overleden vader (Riley Smith), die zich dan nog springlevend in het jaar 1996 bevindt. Pogingen om hem te waarschuwen voor zijn naderende dood zorgen echter voor een onverwacht rimpeleffect. De serie werd geïnspireerd door de gelijknamige film uit 2000, waarin Jim Caviezel ( Person of Interest ) in contact kwam te staan met zijn overleden vader.