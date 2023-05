Freida Pinto vecht voor gelijkheid in Guerrilla • Nieuws • 10-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Showtime en Sky Atlantic sloegen de handen ineen voor Guerrilla. Bekijk de eerste beelden uit de politieke dramaserie.

Het zesdelige Guerrilla werd bedacht en geschreven door John Ridley, die eerder een Oscar won voor het scenario van 12 Years a Slave. Zijn serie speelt zich af in Londen tijdens de roerige jaren 70 en draait om een verliefd stelletje, gespeeld door Freida Pinto en Babou Ceesay, dat het slachtoffer wordt van politiegeweld. Ze besluiten uiteindelijk om een politieke gevangene te bevrijden, waarvoor ze de hulp inschakelen van een door Idris Elba (nu op Netflix te zien in het vierde seizoen van Luther ) militant. Na de uitbraak zetten ze een radicale beweging op en richten ze hun pijlen op de Black Power Desk; een geheime organisatie die door de Britse overheid is opgericht om zwart activisme de kop in te drukken. Maar Jas (Pinto) en Marcus (Ceesay) dalen steeds verder af in een wereld vol geweld, waardoor hun liefde voor elkaar ernstig op de proef wordt gesteld.

Idris Elba, zelf ooit te zien als de legendarische activist Nelson Mandela in de film Long Walk to Freedom, is ook één van de producenten van Guerrilla. De eerste aflevering, geregisseerd door Ridley zelf, debuteert op 16 april op Showtime.