Frasier S01E01-02: je kan een oude psychiater geen nieuwe trucjes leren – of toch wel?

© Pamela Littky / Paramount+

Sequel van legendarische sitcom is spijtig genoeg zonder de welbekende sleutelpersonages, maar Frasier Crane weet gelukkig al snel een nieuwe entourage aan zich te binden.

Onder luid gejuich wandelt dr. Frasier Crane (Kelsey Grammer) de set op in de eerste aflevering van de sequel van Frasier. Het publiek zit vast vol met fans, dat kan niet anders. Negentien jaar na de voorloper van deze sitcom is er een en ander veranderd in het leven van de eigenzinnige en arrogante psychiater. Zo is zijn vader Martin (John Mahoney) overleden - de eerste aflevering is een mooi eerbetoon aan Mahoney. Daags na de uitvaart bezoekt Crane Boston, waar hij bij zijn zoon Freddy (Jack Cutmore-Scott) op bezoek wil, maar dat gaat niet van harte. Er is wrevel tussen vader en zoon, misschien wel omdat Freddy meer op Martin lijkt, dan op zijn pa.

Oftewel: Freddy is volks. Hij studeerde aan Harvard maar besloot al snel tot een carrière als brandweerman. En daar ziet Crane helemaal niets in. Op zich is het feit dat de makers dit contrast al snel introduceren vrij logisch: de vorige Frasier was ook blaaskaak versus arbeider; arrogante lul versus sympathieke bierdrinker. Crane is ook in Boston omdat hij een gastles geeft aan Harvard. Academica Olivia Finch (Toks Olagundoye is goed gecast) wil echter dat Crane een vaste aanstelling aan de universiteit aanvaardt. Dat is goede reclame voor het instituut: de bekende psychiater zou een mooi uithangbord kunnen zijn voor de faculteit.

© Chris Halston / Paramount+

Maar wat vindt Crane eigenlijk van Boston, de stad die hij nog kent uit zijn tijd in Cheers? Welnu, daar weet hij weinig meer van, vertelt hij, omdat hij al zijn tijd in die bar uit die serie doorbracht. Dat is een geestige knipoog.

© Chris Halston / Paramount+

Niettemin zal de oplettende kijker op een gegeven moment constateren: waar is Daphne (Jane Leeves)? Waar is Niles (David Hyde Pierce)? Waar is Roz (Peri Gilpin)? Die zijn vooralsnog afwezig. Dat zijn evident gemiste kansen. De drie acteurs zijn - net zoals Mahoney was, die in 2018 overleed - perfecte sparringpartners voor Kelsey Grammer. De nieuwe acteurs, onder wie Anders Keith (de acteur speelt David, de zoon van Niles en Daphne), zijn simpelweg niet van hetzelfde komische kaliber. En nog iets anders: wat doet de altijd goed gesoigneerde Crane in een spijkerbroek en sneakers? Is dat een knieval naar het proletariaat? Hij zag er in het origineel een stuk chiquer uit.

© Chris Halston / Paramount+

Of is Crane misschien veranderd? Dat is wel een beetje waar. De psychiater komt zachter over, gemoedelijker. Hij is nog steeds bijzonder rigide en hij kijkt nog steeds neer op het gros van de wereldbevolking. Soms is het ook makkelijk om een sequel of een reboot af te fakkelen. Soms moet je verandering omarmen. Dat is in het geval van de nieuwe Frasier soms best een beproeving, maar wie goed kijkt ziet toch de man van weleer: die neuroot die denkt dat de hele wereld om hem draait, maar die soms ook laat zien dat hij, al is het voor even, een groot hart heeft.