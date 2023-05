Fox onthult eerste beelden van Ghosted

Craig Robinson (The Office) en Adam Scott (Parks and Recreation) zien spoken in de trailer voor de nieuwe komedie Ghosted.

Ghosted werd door Tom Gormican (That Awkward Moment) bedacht als een soort komische variant op The X-Files, waarvan onlangs eveneens een nieuw seizoen werd aangekondigd. Robinson is het Scully-achtige personage dat niet gelooft in het paranormale, terwijl Scott als het Mulder-type juist een ‘true believer’ is die overal voor openstaat. Het tweetal wordt ontvoerd door een geheime overheidsinstantie (in de trailer vertegenwoordigd door Ally Walker uit Profiler) en moet aan de slag om een buitenaardse invasie tegen te houden. Beide acteurs waren al eerder samen te zien in de komische film Hot Tub Time Machine 2. Robinson speelde onlangs nog een bijrol in het tweede seizoen van Mr. Robot en Scott liet recentelijk eveneens een wat meer serieuze kant zien in de miniserie Big Little Lies