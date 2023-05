Fox maakt een einde aan 24: Legacy

Er komt geen tweede seizoen van 24: Legacy. Fox heeft na één seizoen besloten om met de serie te stoppen.

De stopzetting van Legacy wil volgens de website Variety niet zeggen dat Fox nu helemaal klaar is met 24. Momenteel zouden ze kijken naar andere opties, zoals een anthologieserie die elk seizoen gebruik maakt van de ‘events occur in real time’ gimmick. Legacy was de eerste incarnatie van 24 waarin CTU-agent Jack Bauer (Kiefer Sutherland) niet te zien was. Sutherland werd eerder nog wel teruggehaald voor de 24-miniserie Live Another Day. In Legacy was het militair Eric Carter (Corey Hawkins uit Straight Outta Compton) die het aan de stok kreeg met terroristen. Jimmy Smits en Miranda Otto hadden bijrollen. Het eerste seizoen sloeg echter niet aan bij de kijkers, waardoor Fox besloten heeft om te stoppen.