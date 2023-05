Fox blaast nieuw leven in Behind Enemy Lines • Nieuws • 15-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Fox zet hun tv-adaptatie van de film Behind Enemy Lines – een militaire thriller met Gene Hackman en Owen Wilson – weer terug op de rails. Scenarist / producent Nikki Toscano (Revenge, Bates Motel) zal volgens Deadline een nieuwe pilot op papier zetten.

De originele film bevatte één van de zeldzame non-komische rollen van Owen Wilson. Hij speelde in Behind Enemy Lines een Amerikaanse piloot, die wordt neergehaald boven Bosnië, waarna zijn superieur (Hackman) een reddingsmissie op touw zet. In de nieuwe tv-versie van de film stranden drie Amerikaanse soldaten achter de vijandelijke linies in Oekraïne, terwijl er op de achtergrond vredesonderhandelingen tussen de V.S. en Rusland plaatsvinden.

Eerder schreef Jeffrey Nachmanoff al scenario voor de pilot, maar deze werd nooit verfilmd. Toscano mag nu dus een nieuwe poging wagen. Onlangs werkte ze als producent voor NBC onder meer aan de politieserie Shades of Blue met Jennifer Lopez en Ray Liotta. Recentelijk stapte ze over naar Fox, waar ze nu ook bezig is met de Kiefer Sutherland-loze reboot van 24. Hieronder kun je de trailer voor de filmversie van Behind Enemy Lines terugkijken.