Fox bestelt pilot van The Passage

Zender Fox is bezig met een nieuw vampierdrama: het boek The Passage van Justin Cronin krijgt een televisieversie.

De proefaflevering kreeg alvast groen licht van de zender. Het scenario werd geschreven door Elizabeth Heldens (Friday Night Lights) en Matt Reeves (Felicity). Reeves heeft al ervaring met vampiers. Hij was eerder verantwoordelijk voor de Amerikaanse remake van de Zweedse horrorfilm Let Me In, dat zender TNT onlangs weer opnieuw probeerde te adapteren voor televisie . The Passage is het eerste deel uit een door Cronin geschreven trilogie. In het boek worden verschillende terminaal zieke patiënten in Zuid-Amerka gebeten door vleermuizen, waarna ze op onverklaarbare wijze weer genezen. De Amerikaanse overheid onderwerpt ze aan een aantal experimenten, maar dat gaat gruwelijk fout en resulteert uiteindelijk in een wereldwijde vampierplaag. De trilogie speelt zich af over verschillende decennia en volgt een jonge vrouw genaamd Amy, die de toekomst van het menselijk ras veilig moet stellen.