Forest Whitaker te horen in Star Wars: Rebels

Het Star Wars-personage Saw Gerrera maakt zijn opwachting in Star Wars: Rebels. Forest Whitaker zal hem van een stem voorzien.

Whitaker speelde Saw Gerrera al in de live-action Star Wars -film Rogue One , momenteel te zien in de bioscoop . Het personage debuteerde ooit in de animatieserie Clone Wars. Om de tekenfilms dichter bij de live-action films te brengen, werd hij vervolgens toegevoegd aan Rogue One , dat nog meer verwijzingen naar Rebels bevat. Whitaker zorgt nu dus voor een extra connectie tussen tekenfilms en live-action films, door in Star Wars: Rebels ook de wat jongere Gerrera van een stem te voorzien. Volgens Rebels -producent Dave Filoni wilde Whitaker na het zien van de Clone Wars -afleveringen met Gerrera werkelijk alles over zijn personage weten. Hij zal opduiken in de tweedelige aflevering ‘Ghosts of Geonosis’, een verwijzing naar de planeet waar de Death Star werd gebouwd.