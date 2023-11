For All Mankind S04E01-02: ook in de ruimte draait alles om de centen Apple TV+ , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Apple TV+

Alternatief ruimtedrama blijft fascineren.

Het is inmiddels vaste prik: ieder nieuw seizoen van For All Mankind start met een korte compilatie van (nieuws)berichten die laat zien wat er in de tussentijd allemaal is gebeurd. In de zeven jaar nadat een groep ruimtevaarders, waaronder oude rotten Ed Baldwin (Joel Kinnaman) en Danielle Poole (Krys Marshall), in 1996 vast kwam te zitten op Mars en er een bomaanslag plaatsvond op het Kennedy Space Center is het homohuwelijk gelegaliseerd, zijn de films Jerry Maguire en Cast Away uitgekomen én won Al Gore in 2000 de strijd om het Amerikaanse presidentschap van George Bush senior.

Mochten sommige nieuwsfeiten je onbekend in de oren klinken: dat kan goed kloppen. For All Mankind startte ooit met een fascinerend gedachte-experiment: wat als in 1969 niet de Amerikanen, maar de Russen als eersten voet op de maan zetten? Deze ogenschijnlijk kleine verandering heeft grote gevolgen – na een race naar de maan, volgt in seizoen drie een race naar Mars – met interessante neveneffecten – eerder Amerikaanse vrouwen in de ruimte!

© Apple TV+

Seizoen vier laat zien dat de makers nog genoeg te vertellen hebben. De kolonisatie van Mars is inmiddels in volle gang. En dat betekent interessante carrièremogelijkheden voor onder meer bouwvakkers met boorervaring, zoals Miles Dale (Toby Kebbell, Servant).

© Apple TV+

Op veel vlakken toont For All Mankind ons een meer hoopvolle en progressieve wereld, al maakt de serie zich tegelijkertijd ook weer niet al te veel illusies. De meeste progressiviteit is veelal meer een mooie bijkomstigheid dan een doel op zich. Uiteindelijk, zo benadrukt ook het nieuwe hoofd van NASA Eli Hobson (Daniel Stern, één van de inbrekers in Home Alone), draait het om de centen. Er moet aan ruimtemissies wel verdiend kunnen worden en dus zijn het de meer wetenschappelijke projecten - zoals de zoektocht naar buitenaards leven door Kelly, dochter van Ed, Baldwin (Cynthy Wu) - die automatisch afvallen wanneer het met de inkomsten even tegenzit.

© Apple TV+

Ondertussen rommelt het in Rusland, waar steeds meer mensen in opstand komen tegen de westerse koers die zittend president Gorbatsjov vaart. Margo Madison (Wrenn Schmidt) maakt het van dichtbij mee. De voormalig NASA-directrice leeft sinds 1996 in Moskou in ballingschap, nadat ze onder dwang gevoelige informatie aan haar Russische collega’s had doorgesluisd. En wat betekenen deze ontwikkelingen voor de verstandhouding tussen de Russische kosmonauten en Amerikaanse astronauten in de ruimte?