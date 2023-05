Follow the leader: Twin Peaks • Muziek • 11-01-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

Wie zijn toch die artiesten die de opening van onze favoriete tv-series verzorgen? In deze reeks kijken we naar de bands, zangers en zangeressen die de leaders zongen. Deel 8: Angelo Badalamenti, bekend van Twin Peaks.

Een grote week voor fans van David Lynch’ klassieke serie Twin Peaks : tv-netwerk Showtime kondigde maandag aan dat de eerste aflevering van het derde seizoen op 21 mei uitgezonden wordt. Eén van de elementen die de originele serie 25 jaar geleden zo intrigerend maakte was de muziek van componist Angelo Badalamenti.

Het instrumentale intro van Twin Peaks wordt begeleid door serene beelden van het kleine Noord-Amerikaanse dorpje waar de serie zich afspeelt. De muziek is een bewerking van ‘Falling’, een nummer van Julee Cruise. Die track is afkomstig van het album Floating into the Night uit 1989. Op die plaat werkte de zangeres al samen met Lynch en Badalamenti: de regisseur schreef de songteksten en de componist verzorgde de muziek.

De samenwerking tussen Lynch, Badalamenti en Cruise stamt namelijk van een eerder project van de regisseur: Blue Velvet (1986). In de film zit een scène waarin actrice Isabella Rossellini het titelnummer zingt. Voor die opname huurde Lynch Badalamenti in als zangcoach. Toen zijn werk goed beviel, mocht hij de soundtrack voor de rest van de film ook verzorgen.

Cruise werd erbij gehaald toen bleek de rechten voor het nummer ‘Song to the siren’ van This Mortal Coil, dat Lynch voor de soundtrack van de film wilde gebruiken, te duur waren. Daarom besloot de regisseur maar een vergelijkbaar nummer te maken: het werd ‘Mysteries of love’, waarvoor Lynch de songtekst schreef en Badalamenti de muziek maakte. Het duo huurde Cruise in als sessiezangeres. Ook die samenwerking beviel goed, waarna Badalamenti en Lynch de muzikante bijstonden bij de opnames van haar album Floating into the Night.

Twin Peaks , waarvan de soundtrack voortvloeide uit het album van Julee Cruise, zorgde voor een nieuw muzikaal hoogtepunt voor Badalamenti. De componist won de prijs voor Best Pop Instrumental Performance’ tijdens de Grammy’s in 1991, waarbij hij Kenny G en Phil Collins versloeg. In de volgende jaren werkte hij nog meerdere keren samen met Lynch (hij maakte de muziek voor Wild at Heart , The Straight Story , Lost Highway en Mulholland Drive ), maar mocht hij ook het thema voor de Olympische Spelen van 1992 maken. In 2008 kreeg hij een Lifetime Achievement-prijs bij de World Soundtrack Awards.

De componist geeft aan dat zijn werk met Lynch veel deuren geopend heeft. Zo vertelt hij aan Rolling Stone over de keer dat Paul McCartney hem in de studio op Abbey Road uitnodigde om samen te werken. Tijdens die ontmoeting vertelde McCartney hoe hij in de jaren 90 mocht spelen op de verjaardag van Koningin Elizabeth. Maar vlak voordat Sir Paul het podium besteeg, zei Elizabeth: ‘Ik kan niet blijven. Het is vijf minuten voor acht, ik moet naar boven om Twin Peaks te kijken.’

Overigens is de samenwerking tussen Lynch en Badalamenti is nog niet ten einde: de muzikant mag ook voor de nieuwe reeks Twin Peaks -afleveringen de soundtrack maken. Of Julee Cruise, die ook een klein rolletje had in de oorspronkelijke serie, terugkeert, is nog niet bekend.