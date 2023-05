Follow the leader: True Blood • Muziek • 01-02-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Wie zijn toch die artiesten die de opening van onze favoriete tv-series verzorgen? Deel 10: Jace Everett, bekend van True Blood.

‘I wanna do bad things with you,’ zingt de donkere stem van countryzanger Jace Everett over beelden die duidelijk uit het zuiden van de VS komen. We zien in eerste instantie vooral moerassen en vervallen huizen, maar hoe verder het nummer vordert, hoe grimmiger de plaatjes worden. Dode dieren, mensen met witte kappen en een kerk met de boodschap ‘God hates fangs’. In de eerste paar minuten van True Blood is de toon meteen gezet.

‘De vampieren hebben me weer tot leven gewekt,’ geeft Everett aan, met het oog op zijn samenwerking met de HBO-serie. De carrière van de Amerikaan kent een uitstekende start: hij mag zijn debuutplaat uitbrengen op het platenlabel van Sony en schrijft mee aan de nummer 1-hit ‘Your man’ van Josh Turner. Zijn eerste single, het redelijk brave ‘That’s the kind of love I’m in’, lijkt mijlenver verwijderd van het True Blood-nummer. ‘Bad things’ is ook afkomstig van dat eerste album, dat weinig doet in de hitlijsten.

En dan gaat het ineens bergafwaarts met de carrière van de songwriter. Een maand na de release van het album krijgt Everett te horen dat Sony hem laat vallen. De platenmaatschappij gaat samen met BMG, waardoor er flink bezuinigd wordt op artiesten en personeel. Everett blijft optreden en songs schrijven, maar uiteindelijk moet hij rondkomen van werk als sessiebassist in andere bands.

Totdat HBO hem in 2008 benadert met de vraag of ‘Bad things’ gebruikt mag worden als intronummer van True Blood. Everett geeft aan dat hij al snel merkt op één lijn te zitten met bedenker Alan Ball (tevens verantwoordelijk voor de serie Six Feet Under en het script van American Beauty ). ‘Het klinkt als een heel duister, broeierig nummer,’ vertelt de zanger over ‘Bad things’. ‘Maar het is ook bedoeld als een grappig lied. Alan Ball heeft dat goed opgepikt, want als je naar de serie kijkt, zie je dat het over vampieren gaat, maar op momenten ook ontzettend grappig is. Hij houdt van zwarte humor, en ik ook.’

Nadat Everett te horen is in True Blood , op dat moment de best bekeken HBO-serie sinds The Sopranos, kan hij weer naar hartelust muziek maken. ‘Bad things’ wordt in 2009 opnieuw uitgebracht en haalt dit keer wél de hitlijsten, en de zanger kan doorgaan met platen opnemen. Sindsdien bracht hij drie albums en een liveregistratie uit. En daarvoor is hij de serie dankbaar: ’Ik bereikte het punt waarop ik niet meer rond kon komen van mijn muziek. Maar nu ben ik opnieuw geboren.’