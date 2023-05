Follow the leader: The X-Files • Muziek • 26-01-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Wie zijn toch die artiesten die de opening van onze favoriete tv-series verzorgen? bands, zangers en zangeressen die de leaders zongen. Deel 9: Mark Snow (The X-Files).

Aliens, monsters en akelige complotten: FBI-agenten Fox Mulder (David Duchovny) en Dana Scully (Gillian Anderson) jaagden er negen jaar lang op in The X-Files. En een van de meest iconische elementen van de langlopende serie van Chris Carter was de intromuziek. De onheilspellende, gefloten melodie liet ons weten dat er iets engs te wachten stond.

De man achter die creepy muziek is Mark Snow. De Amerikaanse componist is al sinds halverwege jaren 70 actief in de tv-branche, waar hij onder andere meewerkt aan de muziek van Starsky and Hutch en When the Whistle Blows. In 1992 vraagt Chris Carter, die tot dat moment als scriptschrijver voor Disney werkt, of Snow zijn nieuwe pilot van muziek wil voorzien. ‘Hou het vooral simpel,’ is het advies dat Carter aan de componist meegeeft. ‘Geef het die sfeer mee van kamperende kinderen die elkaar midden in de nacht spookverhalen aan het vertellen zijn. Ze fluiten naar elkaar, en dan worden ze door een monster opgegeten.’

Snow begint te werken vanuit de studio in zijn garage, maar in eerste instantie wil het allemaal niet lukken. ‘Dat klinkt goed, maar het is ’t nét niet,’ is de reactie van Carter als hij weer eens een stuk laat horen. Maar wanneer Snow vervolgens moedeloos z’n elleboog op een keyboard drukt om zijn hoofd te ondersteunen, ontstaat er een galmend, eng geluid. Dat is een goed begin, denkt hij. En wanneer de componist ook nog het ‘Whistling Joe’-geluidseffect ontdekt in een synthesizer, vallen de puzzelstukjes in elkaar. Snow speelt het welbekende fluitmelodietje in, en koppelt het aan een opname van zijn vrouw die de melodie ook fluit.

Ook Carter is tevreden met het eindresultaat. Tussen 1993 en 2002 is The X-Files op televisie, met de muziek van Snow. In 1996 verschijnt het nummer zelfs op single. In de Franse hitlijsten haalt het de nummer 1-positie, in Engeland staat de instrumentale track vijf weken lang op de tweede plek. En in 1998, als de X-Files speelfilm Fight the Future verschijnt, combineert Mike Oldfield het met zijn hit ‘Tubular bells’, bekend van de soundtrack van The Exorcist.