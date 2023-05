Follow the leader: The Sopranos • Muziek • 23-11-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Wie zijn toch die artiesten die de opening van onze favoriete tv-series verzorgen?

Met de tekst ‘Woke up this morning / Got yourself a gun’ zagen we maffiabaas Tony Soprano van 1999 tot 2007 door New Jersey rijden. The Sopranos wordt beschouwd als een van de beste series aller tijden, en het intronummer, ‘Woke up this morning’, bracht kijkers meteen in een duistere, broeierige stemming.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=NUT07eZoXPw[/embed]

De band die verantwoordelijk is voor de muziek is Alabama 3 (ook wel A3 genoemd, om een rechtszaak met een andere band te vermijden). En hoewel de naam doet vermoeden dat het om een Amerikaans trio gaat, is Alabama 3 een achtkoppige band uit Londen. Oprichters Jake Black en Rob Spragg ontmoetten elkaar op een housefeestje, waar ze besloten dat ze acid house en country zouden combineren. Het resultaat daarvan was Exile on Coldharbour Lane , de debuutplaat van Alabama 3, met ‘Woke up this morning’ erop.

Frontman Spragg schreef het nummer rond een sample van bluesartiest Howlin’ Wolf. Maar omdat hij bluesteksten vaak vrouwonvriendelijk vond, besloot hij de tekst te baseren op een waargebeurde moordzaak, waarbij een Britse vrouw haar man doodstak na jaren van mishandeling. ‘Best ironisch dat het een New Jersey gangster anthem is geworden,’ merkt Spragg op.

‘Woke up this morning’ bracht Alabama 3, dankzij The Sopranos , succes dat de groep nooit meer heeft kunnen herhalen. Toch is de band nog altijd actief, en niet geheel onverdienstelijk ook. De groep bracht in oktober met Blues alweer haar dertiende album uit. Op die plaat, de naam verklapt het al een beetje, gaat de band terug naar de blues, na enkele uitstapjes richting rave en dance in de afgelopen jaren. Frontmannen Black en Spragg (die de artiestennamen Larry Love en The Very Reverend Dr. D. Wayne Love hebben aangenomen) brommen met ironisch genoegen over ouderwetse bluesharmonica’s en slidegitaren.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=TvICaKucIxE[/embed]

En zo ging Alabama 3 van een band uit een wereldberoemde serie, tot een cultgroep met een reputatie voor chaotische liveshows. De heren gaan gestaag door, al lijkt er nog wel wat bitterheid te zijn. ‘We zijn de gasten die dat Sopranos -liedje maakten,’ schrijven de bandleden op hun website. ‘Aan dat nummer heeft iemand een zwembad overgehouden, maar dat is niemand van ons geweest.’