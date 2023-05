Follow the leader: The OC • Muziek • 15-02-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Wie zijn toch die artiesten die de opening van onze favoriete tv-series verzorgen? In deze reeks artikelen kijken we naar de bands, zangers en zangeressen die de leaders zongen. Deel 12: Phantom Planet, bekend van The OC.

‘California, here we come’: met het intro van The OC weet je precies waar je aan toe bent. De dramaserie van Josh Schwartz (die later ook het succesvolle Gossip girl maakt) speelt zich af in de Orange County, waar we Ryan Atwood volgen. Hij is opgegroeid in een achterbuurt, maar wordt door zijn pro-deo advocaat Sandy Cohen geadopteerd, waarna hij ineens moet wennen aan een rijk milieu.

Tijdens het maken van The OC geeft Schwartz aan dat de muziek in de serie van levensbelang is. ‘De muziek moet voelen als een extra personage,’ vertelt hij in interviews. De reeks, die van 2003 tot 2007 loopt, besteedt dan ook veel aandacht aan de soundtracks, die vooral indiebands bevatten. Er komen regelmatig artiesten in beeld tijdens de afleveringen, zoals The Killers (toen nog een onbekend bandje), Rooney en The Thrills.

Het nummer ‘California’ van de band Phantom Planet zou oorspronkelijk maar een keer gebruikt worden in de serie: wanneer Ryan voor het eerst de Orange County binnenrijdt. Schwartz vindt het nummer echter zo goed bij de serie passen, dat hij vraagt of hij het nummer in iedere aflevering mag gebruiken. De leden van Phantom Planet geven aan dat ze eerst een aflevering willen zien, maar wanneer ze concluderen dat de serie hen aan Beverly Hills 90210 doet denken, stemmen ze ermee in.

Op dat moment timmert Phantom Planet behoorlijk aan de weg. Na een matig ontvangen eerste album in 1998, lukt het de band om in 2002 terecht te komen in de stal van Epic Records, waarop ze tweede plaat The guest uitbrengen. De reacties zijn dit keer een stuk beter, en de band toert achttien maanden onafgebroken, onder andere als voorprogramma van Elvis Costello. Het gebruik van ‘California’ in The OC zorgt vervolgens voor een nog groter publiek.

Maar na die succesvolle periode begint het gauw minder te gaan voor Phantom Planet. Drummer Jason Schwartzman verlaat de band plotseling om zich te richten op zijn acteercarrière (hij speelt onder andere in Moonrise Kingdom en The Grand Budapest Hotel), en ook gitarist Jacques Brautbar houdt het voor gezien. Phantom Planet brengt nog wel twee albums uit, maar na Raise the dead uit 2008 geven de muzikanten aan dat er een pauze voor onbepaalde tijd wordt ingelast. Er vinden in de jaren erna nog wel een aantal reünieoptredens plaats, maar nieuw werk verschijnt er niet.