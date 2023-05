Follow the leader: Friends • Muziek • 30-11-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Wie zijn toch die artiesten die de opening van onze favoriete tv-series verzorgen?

Van 1994 tot 2004 zaten miljoenen kijkers aan de buis gekluisterd voor Friends , een van de populairste sitcoms aller tijden. En in iedere aflevering zagen we Ross, Rachel, Joey, Phoebe, Monica en Chandler dansen in een fontein, begeleid door ‘I’ll be there for you’ van popduo The Rembrandts. Maar na die single leken de Amerikanen zelf ook ‘always stuck in second gear’.

Voordat Danny Wilde en Phil Solem, de mannen achter The Rembrandts, in 1995 hun nummer 1-hit scoorden met het nummer, hadden de muzikanten er al een flinke carrière op zitten. Ze speelden eerder al samen in de band Great Buildings, waarmee ze in 1981 het album Apart From the Crowd uitbrachten. Het werd geen succes, waardoor een vervolgplaat wel werd opgenomen, maar nooit uitgebracht. Een jaar later ging Great Buildings uit elkaar.

In 1989 kwamen Wilde en Solem weer samen, dit keer als The Rembrandts. Met hun eerste plaat scoorden ze een bescheiden hit met het nummer ‘Just the way it is, baby’ en op opvolger Untitled s tond de track ‘Rollin’ down the hill’, die werd gebruikt op de soundtrack van Dumb & Dumber. Maar het grote succes kwam dus met ‘I’ll be there for you’. Wilde en Solem schreven het nummer overigens niet zelf. De muziek kwam bij Michael Skloff vandaan, die verantwoordelijk was voor de soundtrack van Friends. Songwriter Allee Willis (die ook ‘September’ en ‘Boogie wonderland’ schreef voor Earth, Wind & Fire) zorgde voor de tekst.

‘I’ll be there for you’ was oorspronkelijk maar veertig seconden lang, maar toen radiozenders steeds vaker ‘dat liedje uit Friends’ als verzoeknummer kregen, besloten Wilde en Solem een volledige versie op te nemen. Dat nummer werd gebruikt op het derde album van The Rembrandts, waarvan meteen twee miljoen exemplaren verkocht werden. Toch beschouwen de muzikanten ‘I’ll be there for you’ als de reden dat The Rembrandts in 1997 uit elkaar gingen.

‘We stonden alleen nog maar bekend om dat nummer,’ verzuchtte Wilde in gesprek met de Britse krant The Independent. ‘Je zou kunnen zeggen dat het een soort vloek was. Nadat het derde album uitkwam, toerden we drie jaar lang. Ik kreeg geen hekel aan Phil, maar het was wel nodig om wat tijd zonder elkaar door te brengen.’ Na vier jaar stilte kwamen de muzikanten in 2001 toch weer samen. Ze brachten sindsdien een paar compilaties uit en schreven nummers voor bands als Plain White T’s (bekend van ‘Hey there Delilah’) en Gin Blossoms. Ook hebben de heren Via Satellite aangekondigd, de eerste nieuwe Rembrandts-plaat in meer dan tien jaar tijd.