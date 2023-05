Follow the leader: Breaking Bad • Muziek • 22-02-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Deel 13: Dave Porter, bekend van Breaking Bad.

Het gebeurt in slechts achttien seconden, de toon zetten voor Breaking Bad, de serie over scheikundeleraar Walter White die crystal meth gaat produceren nadat hij hoort dat hij terminaal is. Het instrumentale intro, dat dus nog geen twintig seconden duurt, bevat een jammerende gitaar en wat percussie. Ondertussen vullen chemische elementen het scherm.

‘Ik componeerde de intromuziek nadat ik de eerste aflevering zag,’ legt Porter uit aan Rolling Stone. ‘Op dat moment had ik nog geen idee waar de serie heen zou gaan, maar Vince Gilligan [de bedenker van Breaking Bad] zei dat het de langzame neerwaartse spiraal van Walter White zou volgen. Over hoe een milde man verandert in een koude en meedogenloze crimineel.’

Porter, die de muziek voor alle afleveringen van de hitserie verzorgde, combineert het gevoel van die trage aftakeling met het barre landschap van New Mexico, waar de serie zich afspeelt. Porter wil het gevoel van een postmoderne western meegeven. ‘De uiteindelijke versie heeft zowel branie als koude agressie, en geeft in de eerste afleveringen al aan dat Breaking Bad erg duister wordt. Met mijn muziek wilde ik alvast een voorproefje van die duisternis geven,’ vervolgt Porter.

Breaking Bad is een enorm succes, dat in vijf seizoenen maar liefst zestien Emmys in de wacht sleept. En ook Porter is succesvol met zijn soundtrack: de Amerikaan wordt in 2013 bij de ASCAP Composer’s Choice Award uitgeroepen tot de beste tv-componist van het jaar. De muzikant, die ooit begon als assistent in de studio van Philip Glass, barst op dat moment nog niet van de ervaring: vóór zijn werk aan Breaking Bad verzorgde hij slechts vier soundtracks.

Nadat de serie in 2013 eindigde, is Porter blijven samenwerken met Vince Gilligan. Momenteel verzorgt hij de muziek voor de Breaking Bad spin-off Better Call Saul , en werkt hij ook mee aan populaire series als The Blacklist en Preacher