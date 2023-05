Follow the leader: Better Call Saul • Muziek • 01-03-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Wie zijn toch die artiesten die de opening van onze favoriete tv-series verzorgen? In deze reeks artikelen kijken we naar de bands, zangers en zangeressen die de leaders zongen. Deel 14: Little Barrie, bekend van Better Call Saul.

Een week geleden schreven we over het intro van Breaking Bad . Nu duiken we logischerwijs in de muziek van Better Call Saul, de prequelserie over advocaat Saul Goodman. En hoewel Dave Porter, die aan Breaking Bad werkte, ook in deze reeks de soundtrack componeert, is de intromuziek afkomstig van de Britse garagerockers Little Barrie.

Little Barrie debuteert in 2005 met het album We are Little Barrie, waarvan bluesy tracks als ‘Free salute’ en ‘Long hair’ in de smaak vallen bij critici. De band breekt echter nooit helemaal door, ook niet met de opvolgers Stand your ground (2006), King of the waves (2011) en Shadow (2014). Er zijn tournees met bands als Dinosaur Jr en The Stone Roses, het nummer ‘Surf hell’ wordt gebruikt in de videogame Rocksmith, maar Little Barrie weet nooit zelf een headliner te worden.

Toch verschijnt de band op de radar van Thomas Golubic, muziek supervisor van Better Call Saul. ‘Thomas was een fan en had al onze albums,’ vertelt frontman Barrie Cadogan in 2015. ‘Dat was interessant, want er zijn niet veel Amerikanen die ons al zo lang volgen.’ Golubic benadert de band met het verzoek om een korte intro voor de nieuwe serie te maken. In een week neemt Little Barrie ongeveer dertig riffs van rond de vijftien seconden op, waaronder het loopje dat uiteindelijk voor de serie gebruikt wordt.

‘Het is een hele andere manier van schrijven,’ vervolgt Cadogan. ‘Je moet ineens iets proberen te vangen in minder dan twintig seconden. En vervolgens zit je met allerlei stukken muziek waarvan je denkt: hoe gaan we hiermee verder?’ Tijdens dat interview, gehouden in 2015, geeft de Britse muzikant aan dat hij de intromuziek graag een keer uit zou breiden naar een volledig nummer. Inmiddels heeft de band dat gedaan.

Het trio werkt inmiddels aan de opvolger van Shadow, die dit jaar uit zou moeten komen. De band lijkt de bekendheid die Better Call Saul ze oplevert compleet te omarmen, wat blijkt uit de homepage waarop groot ‘Little Barrie - The band behind the Better Call Saul theme’ staat.

Saillant detail: toen Cadogan werkte aan de muziek, had hij nog nooit een aflevering van Breaking Bad gezien. ‘Ik ben een van de weinigen, want hier in Engeland is het enorm populair. Misschien heeft het me een ander uitgangspunt gegeven om de muziek te schrijven, maar nu wordt het wel hoog tijd om te gaan kijken.’