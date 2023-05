Follow the leader: Unbreakable Kimmy Schmidt • Muziek • 05-07-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Wie zijn toch die artiesten die de opening van onze favoriete tv-series verzorgen? In deze reeks artikelen kijken we naar de bands, zangers en zangeressen die de leaders zongen. Deel 30: The Gregory Brothers, bekend van Unbreakable Kimmy Schmidt.

Hoofdpersonage Kimmy Schmidt ontsnapt na vijftien jaar uit de bunker van een sekte in de komedieserie Unbreakable Kimmy Schmidt . De sitcom van Netflix volgt de 29-jarige vrouw terwijl ze zich aan probeert te passen aan het moderne leven in New York. De intromuziek is geschreven door Jeff Richmond, maar YouTube-bekendheden The Gregory Brothers hebben het nummer in de uiteindelijke vorm gegoten.

Bedenker Tina Fey, de Amerikaanse komiek die ook verantwoordelijk is voor de serie 30 Rock, bedachten dat de ontsnapping van Kimmy Schmidt viraal moest gaan in hun serie. Daarvoor lieten ze zich inspireren door The Gregory Brothers, die bekend zijn door hun Songify the news-reeks. In 2010 breken ze door met hun ‘Bed intruder song’, waarin ze de uitspraken van een getuige in een nieuwsuitzending op muziek zetten. Het resultaat is inmiddels al 136 miljoen keer bekeken op YouTube.

Voor de opening van Unbreakable Kimmy Schmidt kiest Fey voor dezelfde aanpak. Wanneer Schmidt uit haar bunker bevrijd wordt, komt een buurman in een nieuwsuitzending aan het woord. De uitspraken van dat personage, gespeeld door Mike Britt, krijgen de ‘Bed intruder’-aanpak van The Gregory Brothers. En ook buiten het universum van Unbreakable Kimmy Schmidt blijkt dat een succes. De clip van het nummer heeft inmiddels al zes miljoen views op YouTube.

Het is een andere aanpak voor The Gregory Brothers, die normaal zelf op zoek moeten naar inspiratie. ‘Zeventig procent van ons werk bestaat uit het afspeuren van websites als The Huffington Post en The Drudge Report, iets dat ik zelfs mijn ergste vijand nog niet toewens,’ legt Evan Gregory, een van de leden van het YouTube-collectief, uit. ‘Dus het was geweldig om ineens zo’n prachtig fictief nieuwsbericht te krijgen.’

Ondanks het feit dat The Gregory Brothers duidelijk aangeven dat het om een fictieve gebeurtenis gaat, waren er nog steeds mensen die geloofden dat ze naar waargebeurde beelden keken. ‘Sommige kijkers zijn behoorlijk in de war,’ geeft Michael Gregory aan. ‘We hebben ons best gedaan om erg duidelijk te zijn, om mensen niet te laten denken dat dit echt is. Maar sommigen zijn zo goedgelovig dat ze overal intrappen.’