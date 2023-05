Follow the leader: True Detective • Muziek • 22-03-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Wie zijn toch die artiesten die de opening van onze favoriete tv-series verzorgen? We kijken naar de bands, zangers en zangeressen die de leaders zongen. Deel 17: The Handsome Family, bekend van True Detective.

Het zweterige diepe zuiden van de Verenigde Staten is de hoofdlocatie van het eerste seizoen van True Detective , de hitserie met Matthew McConaughey en Woody Harrelson. Bij de beklemmende sfeer van twee agenten die jagen op een moordenaar, hoort een broeierig nummer. Het Amerikaanse duo The Handsome Family bleek een prima track in huis te hebben.

Voor ‘Far from any road’, het nummer uit 2003 dat True Detective als intro gebruikte, lag de inspiratie bij de doornappel. De plant, in Amerika Jimson weed genoemd, groeit alleen ’s nachts en heeft sterke hallucinerende effecten. ‘In de volksmond noemen ze de plant ‘loco weed’,’ legt Handsome Family-lid Brett Sparks in gesprek met The Washington Post uit. Hij schreef het nummer met zijn partner Rennie Sparks, het andere lid van het duo. ‘Het nummer gaat dus eigenlijk over duistere liefde en psychedelische planten.’

In 2014 krijgt het stel, op dat moment aan het toeren in Nieuw-Zeeland, een mail van HBO met het bericht dat ze interesse in het nummer hebben voor het gebruik in een serie. ‘We dachten er twee seconden over na en hebben daarna een kwartier gelachen,’ vertelt Brett. Maar toen de eerste aflevering van True Detective werd uitgezonden, bleek het toch écht waar. ‘Ik heb in m’n been geknepen totdat ik blauwe plekken had. Het was een van de hoogtepunten van m’n leven,’ vervolgt de zanger.

‘Ik denk dat ze het nummer goed begrepen hebben,’ geeft Rennie aan. ‘Als een serie zo’n nummer gebruikt, ben je toch even bang dat ze er beelden van kinderen op pony’s overheen zetten.’ Volgens Brett zijn de beelden juist perfect bij de muziek geplaatst in het intro van de serie: ‘Er is een avond geweest dat ik het wel dertig à veertig keer achter elkaar heb gekeken. Ik was zó onder de indruk van de kwaliteit.’

Volgens het duo heeft het gebruik van ‘Far from any road' uitsluitend voor positieve dingen gezorgd. ‘We waren even bang dat mensen ons als te commercieel zouden bestempelen, maar dat is helemaal niet het geval,’ vertelt Brett. ‘Iedereen is ontzettend aardig en er is een groep nieuwe mensen die onze nummers vindt.’ In 2016 bracht The Handsome Family met Unseen alweer haar tiende album uit.