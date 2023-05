Follow the leader: Sherlock • Muziek • 16-08-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Wie zijn toch die artiesten die de opening van onze favoriete tv-series verzorgen? In deze reeks artikelen kijken we naar de bands, zangers en zangeressen die de leaders zongen. Deel 35: David Arnold en Michael Price, bekend van Sherlock.

De Sherlock Holmes-boeken van Arthur Conan Doyle zijn al ontelbare keren verfilmd, maar de BBC-versie van Mark Gatiss is sinds het debuut in 2010 uitgegroeid tot de populairste versie. Met Benedict Cumberbatch als Holmes en Martin Freeman als Watson, weet de serie de klassieke verhalen de 21ste eeuw in te trekken. En dat gebeurt mede dankzij de muziek, die de serie zoveel tempo meegeeft.

De soundtrack van Sherlock is een samenwerking tussen David Arnold en Michael Price. Arnold brak in 1993 door als filmcomponist dankzij de film The Young Americans, die geregisseerd werd door zijn toenmalige huisgenoot Danny Cannon. Vervolgens verschijnt hij in het vizier van Roland Emmerich, voor wie hij de muziek van Stargate en de enorme blockbuster Independence Day mag maken. Vanaf dat moment is David Arnold een grote naam in de filmwereld. Zo mag hij van 1997 tot 2008 de muziek verzorgen voor de James Bondfilms.

En die klus brengt hem weer bij Mark Gatiss, de maker van Sherlock. De producent is een enorm fan van Bond, waardoor hij contact opneemt met Arnold tijdens het maken van zijn serie. ‘Hij liet me de eerste aflevering zien, puur om te vragen wat ik ervan vond,’ vertelt Arnold in gesprek met Classical MPR. ‘Pas toen ik een paar dagen later zei dat ik het de beste tv-serie vond die ik in jaren gezien heb, vroeg Mark of ik de soundtrack wilde maken.’

Maar omdat Arnold op dat moment met de muziek voor The Chronicles of Narnia bezig is, vraagt hij zijn collega Michael Price om hulp. De twee componisten werkten eerder al samen bij de film Hot Fuzz, en besluiten om als duo de muziek van Sherlock te schrijven. Het grootste deel van het werk gebeurt op afstand: Arnold en Price laten de stukken die ze geschreven hebben via hun telefoon aan elkaar horen.

De twee muzikanten weigeren om aan te geven wie voor welke stukken verantwoordelijk is op de soundtrack van Sherlock. ‘We hebben allebei onze favorieten - maar we vertellen nooit wie wat deed,’ zegt Arnold tegen The Guardian. ‘Ik ben over het algemeen wat meer van de ernstige en sentimentele stukken,’ voegt Price toe. ‘Als het zielig is, kom maar op. David heeft meer gevoel voor de grote momenten.’