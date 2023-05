Follow the leader: Scrubs • Muziek • 21-06-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Wie zijn toch die artiesten die de opening van onze favoriete tv-series verzorgen? In deze reeks artikelen kijken we naar de bands, zangers en zangeressen die de leaders zongen. Deel 29: Lazlo Bane, bekend van Scrubs.

Muziek speelt een grote rol in de absurdistische ziekenhuisserie Scrubs. De reeks schakelt regelmatig tussen komedie en drama, en de muziek is belangrijk in het veranderen van de sfeer. Scrubs, dat van 2001 tot en met 2009 wordt uitgezonden, gebruikt het nummer ‘Superman’ van Lazlo Bane als intromuziek.

De Amerikaanse band schrijft het nummer oorspronkelijk niet voor de soundtrack van Scrubs, maar voor de speelfilm The Tao of Steve uit 2000. Het nummer (en de film) hebben geen grote impact, al is acteur Zach Braff onder de indruk wanneer hij de track hoort. De hoofdrolspeler van Scrubs, die de rol van JD speelt, pitcht het nummer bij producent Bill Lawrence.

Lawrence blijkt enthousiast, maar Lazlo Bane is dat in eerste instantie niet. De bandleden wijzen Braff in eerste instantie af, maar na aandringen van de acteur gaat de groep toch overstag. Ze laten Braff zelfs de clip van ‘Superman’ regisseren. Het intronummer maakt indruk: ‘Superman’ valt in 2003 en 2004 in de prijzen bij de Broadcast Music Inc. TV Music Awards.

Op het moment dat Scrubs begint, heeft Lazlo Bane één album uitgebracht: 11 Transistor, uit 1997. Hierop staat een cover van ‘Overkill’, het nummer van Men At Work (bekend van ‘Down under’). Bij die nieuwe versie van het nummer werkt Lazlo Bane samen met Colin Hay, de zanger van Men At Work. Hij zingt een couplet mee en speelt ook een rol in de clip.

In het tweede seizoen van Scrubs is er ook een klein rolletje weggelegd voor Hay. Het is wederom Zach Braff, die regelmatig artiesten tipt voor de soundtrack, die zich hard maakt voor het optreden van de zanger. En zo verschijnt Hay in meerdere scènes in de aflevering My Overkill, die ook nog eens vernoemd is naar het nummer van de zanger.

Na het werk voor Scrubs blijven de leden van Lazlo Bane nog actief in Hollywood. Zo werkt zanger Chad Fischer aan de soundtracks van de film Little Manhattan en The Rocker en de tv-serie Private Practice. Drummer Robert Burke maakt de soundtrack voor de film Paris. De band scoort geen grotere hits meer dan ‘Superman’. Er zijn nog verschillende projecten, waaronder twee albums met covers uit de jaren 70 en 80 en de leden zijn onder pseudoniemen actief in de hardrockgroep The Silent Rage, maar grote successen levert het niet meer op.