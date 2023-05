Follow the leader: Parks and Recreation • Muziek • 18-10-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Wie zijn toch die artiesten die de opening van onze favoriete tv-series verzorgen? In deze reeks artikelen kijken we naar de bands, zangers en zangeressen die de leaders zongen. Deel 44: Gaby Moreno, bekend van Parks and Recreation.

De mockumentary Parks and Recreation is een van de meest geslaagde sitcoms van de afgelopen jaren. Dankzij sterke acteerprestaties van Amy Poehler, Chris Pratt en Nick Offerman is de reeks – samen met The Office – een van de hoogtepunten in de ongemakkelijke humor. Iedere aflevering begint met een instrumentaal deuntje, dat meteen voor vrolijkheid zorgt.

Dat deuntje is afkomstig van Gaby Moreno, een muzikant uit Guatemala met – anders dan het luchtige intromuziekje doet vermoeden – een bloedserieuze carrière. De zangeres en gitarist staat op haar tiende al voor het eerst op een podium, in het voorprogramma van Ricky Martin. Op dat moment barst Moreno al van het zelfvertrouwen, vertelt ze aan Music Bed: ‘Ik zong drie nummers, en toen ik klaar was ging ik backstage en zag ik Ricky staan. Ik zei: “Hey Ricky, maak je geen zorgen. Het is een fantastisch publiek. Je gaat een leuke avond hebben.”’

In 2009, het jaar waarin Moreno haar debuutalbum Still the Unknown uitbrengt, ontvangt ze een mail van haar manager met de vraag of ze de intromuziek van een comedyserie wil schrijven. Er zit enige haast bij: de eerste aflevering van Parks and Recreation wordt de volgende maand al uitgezonden. ‘Normaal gesproken verwijder ik zulke emails meteen,’ geeft Moreno aan. ‘Maar deze keer dacht ik: ik probeer het wel. Dus ik pakte mijn gitaar erbij en verzon een akoestisch folkdeuntje. Toen dacht ik: dit is absoluut niet wat ze zoeken.’

Maar wanneer ze de hulp inschakelt van een bevriende pianist, krijgt het liedje een haast orkestrale vorm. Moreno heeft lage verwachtingen als ze het nummer instuurt, maar krijgt twee weken later bericht dat ze bij de laatste tachtig inzendingen zit. Nog een week later krijgt de muzikante het telefoontje met de mededeling dat haar nummer is uitgekozen. ‘Het is raar dat mijn bekendste liedje maar dertig seconden duurt,’ vertelt Moreno over het nummer, dat zelfs een Emmy-nominatie krijgt. ‘Maar ik ben er waanzinnig trots op.’

Naast het instrumentale Parks and Recreation-deuntje is Moreno vooral als zangeres actief. In 2009 toert ze met de legendarische Tracy Chapman. In 2013 werkt ze samen met Hugh Laurie (bekend van zijn titelrol in House) op twee nummers van zijn album Didn’t It Rain. In datzelfde jaar wint Moreno de Latin Grammy voor beste nieuwe artiest. In 2017 ontvangt ze bij de reguliere Grammy’s een nominatie in de categorie ‘Best Latin pop album’.