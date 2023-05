Follow the leader: Narcos • Muziek • 12-07-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Wie zijn toch die artiesten die de opening van onze favoriete tv-series verzorgen? In deze reeks artikelen kijken we naar de bands, zangers en zangeressen die de leaders zongen. Deel 31: Rodrigo Amarante, bekend van Narcos.

Met Narcos heeft Netflix sinds 2015 wederom een hit te pakken. De serie over drugsdealer Pablo Escobar is vorig jaar nog eens met twee seizoenen verlengd. De serie opent met een tango, begeleid door beelden van de drugsoorlog die Colombia in de jaren 80 en 90 in zijn greep hield. De muziek is gemaakt door de Braziliaanse zanger Rodrigo Amarante.

Amarante schrijft het nummer speciaal voor de tv-serie, nadat hij door de makers benaderd is voor de samenwerking. 'Dat kwam door een gelukkig toeval,’ vertelt de muzikant aan Billboard. De neef van regisseur José Padilha had ooit een documentaire gemaakt over Little Joy, de band van Amarante. In die band speelt hij onder anderen met Fabrizio Moretti, de drummer van The Strokes. Daarnaast was de muzikant al bekend met Wagner Moura, de acteur die Escobar speelt in de serie, dankzij een samenwerking bij een Braziliaanse versie van Hamlet.

‘Ik vond het niet interessant om een nummer te maken dat rechtstreeks uit de periode waarin Narcos zich afspeelt, lijkt te komen,’ legt Amarante uit. ‘Mijn doel was om een nummer te maken dat Pablo zou humaniseren. (…) Ik kreeg het idee dat het het lievelingsnummer van zijn moeder moest zijn, toen hij nog jong was. Iets dat invloed zou hebben op de man die hij later zou worden.’ In het eerste seizoen zien we ook hoe Escobar hartstochtelijk mee begint te zingen, wanneer een band het nummer speelt in een restaurant.

‘De tekst en de productie staan symbool voor Pablo’s overgang van kind tot volwassen man,’ vervolgt Amarante. ‘Ik wilde iets afleveren dat romantisch is en gul klinkt, maar bij nader inzien heel narcistisch blijkt te zijn. Iets dat verklaart waarom die mannen zo zijn geworden.' De tekst van ‘Tuyo’ is, net als een groot deel van het dialoog van Narcos, Spaanstalig. De ruwe vertaling is als volgt:

Ik ben het vuur waar je je huid aan brandt

Ik ben het water dat je dorst lest

Van het kasteel ben ik de toren

Het zwaard dat de schat bewaakt

Jij, de lucht die ik inadem

En het licht van de maan op de zee

De keel die ik nat wil maken

Maar ik ben bang dat ik verdrink in liefde

En welke verlangens geef je mij?

Simpelweg kijken is al een schat

Hij zal van jou zijn, hij zal van jou zijn