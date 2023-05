Follow the leader: Mad Men • Muziek • 01-06-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Wie zijn toch die artiesten die de opening van onze favoriete tv-series verzorgen? In deze reeks artikelen kijken we naar de bands, zangers en zangeressen die de leaders zongen. Deel 26: RJD2, bekend van Mad Men.

Don Draper is een reclameman die, in het New York van de jaren 60, de Amerikaanse droom probeert te verkopen. Zeven seizoenen lang zagen we de Mad Men drinken, vreemdgaan en verschrikkelijk veel roken. Iedere aflevering opent met een licht onheilspellend instrumentaal muziekstuk, begeleid door getekende beelden waarin Draper van een wolkenkrabber af valt.

Matthew Weiner, bedenker van de serie, geeft aan dat hij een ijzeren greep heeft op de muzikale selectie voor Mad Men. ‘Bijna ieder nummer dat in de serie te horen is, is door mij uitgekozen. Ik sta open voor suggesties, maar ik ben er meestal niet in geïnteresseerd,’ vertelt hij in een interview met TV.com. ‘Het gaat zelfs zo ver dat ik ver voordat Mad Men überhaupt bestond, al een map met muziek bijhield die ooit in de serie gebruikt zou worden.’

Maar de intromuziek, een nummer genaamd ‘A beautiful mine’ van DJ RJD2, stond niet van tevoren in het bestand van Weiner. De muziek zou namelijk gemaakt worden door Beck, de singer-songwriter die bekend is van nummers als ‘Loser’ en ‘Devil’s haircut’. De producenten hebben echter moeite om de zanger enthousiast te krijgen voor het project: ‘Het gaat over de reclamewereld van de jaren 60? Laat maar zitten.’ Achteraf beseft Beck dat hij de fout in is gegaan, en noemt hij Mad Men ‘een van de beste series ooit’.

Maar omdat de samenwerking met Beck van de baan is, moet Weiner op zoek naar nieuwe muziek. En wanneer hij tijdens een autorit naar de radio luistert, hoort hij ineens ‘A beautiful mine’ langskomen. In het origineel doet rapper Aceyalone mee, maar het radioprogramma gebruikt een instrumentale versie als overgang tussen twee verhalen. Weiner is meteen om: ‘Het heeft alles: een ouderwets, filmisch geluid, een moderne beat, drama. Ik vond het geweldig.’

RJD2 is vereerd om deel uit te maken van het programma, ook al hebben de producenten van Mad Men zijn nummer iets aangepast. ‘Ik heb jarenlang gedacht: wat eindigen ze het intro op een raar akkoord. Totdat ik er achter kwam dat dat een akkoord was dat later in het nummer zat en naar voren gehaald is. Het was dus gewoon mijn rare akkoord.’ Een enorme impact op zijn carrière heeft het overigens niet gehad: ‘Ik heb wat royalties op kunnen pikken, maar ik rijd niet in een Ferrari met het geld van Don Draper.’