Follow the leader: Game of Thrones

Wie zijn toch die artiesten die de opening van onze favoriete tv-series verzorgen? In deze reeks artikelen kijken we naar de bands, zangers en zangeressen die de leaders zongen. Deel 18: Ramin Djawadi, bekend van Game of Thrones.

3D-animaties van steden en gebouwen ontvouwen zich op de kaart van Westeros, de enorme wereld waarin Game of Thrones zich afspeelt. Daaroverheen horen we een episch klinkende cello-melodie, terwijl de locaties waar de aankomende aflevering zich afspeelt in beeld verschijnen. Het intro bewijst al: Game of Thrones is een Grote Serie.