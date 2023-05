Follow the leader: The Fresh Prince of Bel-Air • Muziek • 17-05-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Wie zijn toch die artiesten die de opening van onze favoriete tv-series verzorgen? In deze reeks artikelen kijken we naar de bands, zangers en zangeressen die de leaders zongen. Deel 24: DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, bekend van The Fresh Prince of Bel-Air.

Natuurlijk, we kennen Will Smith inmiddels van veel meer dan alleen het intro van The Fresh Prince of Bel-Air, maar de sitcom was wél de eerste kennismaking met hem als acteur. Smith breekt aan het eind van de jaren 80 door als rapper, dankzij hits als ‘Summertime’ en ‘Parents just don’t understand’. Hij werkt samen met DJ Jazzy Jeff, en het duo wint in 1988 een Grammy. Zijn hoofdrol in The Fresh Prince of Bel-Air is een eerste acteerklus in een carrière vol klappers als Bad Boys, Independence Day en Men In Black.

‘Will en ik hadden in 1990 een vrije dag tijdens het toeren,’ herinnert Jazzy Jeff zich in gesprek met Entertainment Weekly. ‘Hij zei: “Ik vlieg naar Los Angeles om auditie te doen voor een tv-serie” en 24 uur later kwam hij terug en had hij zijn eigen serie.’ Omdat de pilot van de serie pas vrij kort voor de uitzending gemaakt werd, was er weinig tijd om het nummer te maken. ‘We gingen de studio in en hadden het nummer in ongeveer een kwartier af,’ vervolgt Jazzy Jeff. Het duo neemt een ruwe mix op, en drie weken later is het nummer op televisie te horen.

‘Het netwerk was doodsbang,’ vertelt Andy Borowitz, medebedenker van The Fresh Prince of Bel-Air. ‘Ze hadden nog nooit iets met een rapper uitgezonden. Deze serie was de opvolger van Alf, dus je kan begrijpen dat het een schokkende verandering was.’ Borowitz wilde Smith dan ook de vrije hand geven met zijn intromuziek. ‘Toen hij het nummer kwam laten horen, dacht ik: dit is het moment in de film dat de Grammywinnende rapper zijn muziek laat horen aan een blanke man achter een bureau die totaal niets van hiphop weet.’

Zowel het nummer als de serie groeit uit tot een succes. ‘Yo home to Bel-Air’, zoals de track officieel heet, wordt echter maar in één land op single uitgebracht: Nederland. In 1992 staat het nummer tien weken in de Top 40, met een derde plek als hoogste notering. Maar in het thuisland van Smith is de impact ook enorm: Jazzy Jeff herinnert zich een optreden op Live Aid in 2005: ‘We speelden in Philadelphia, onze thuisstad. Er waren een miljoen mensen en een miljoen mensen zongen het nummer mee.’

En in 2017 krijgt de track een verrassende nieuwe versie: megaster Ed Sheeran covert ‘Yo home to Bel-Air’ tijdens een radio-optreden.