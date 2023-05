Follow the leader: Boardwalk Empire • Muziek • 08-03-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Wie zijn toch die artiesten die de opening van onze favoriete tv-series verzorgen? In deze reeks artikelen kijken we naar de bands, zangers en zangeressen die de leaders zongen. Deel 15: The Brian Jonestown Massacre, bekend van Boardwalk Empire.

Met enorm oog voor detail heeft het team van Boardwalk Empire de pier van Atlantic City ten tijde van de drooglegging nagebouwd. En verder ademt alles aan de misdaadserie die sfeer van de jaren 20 van de vorige eeuw, van de manier waarop mensen praten tot de kostuums. Verrassend genoeg is de intromuziek van de serie geen werk uit de roaring twenties, maar een track uit de jaren 90 van The Brian Jonestown Massacre.

Die Amerikaanse band, waarvan de naam zowel naar de verdronken Rolling Stones-gitarist Brian Jones als de zelfmoorden bij de Jonestown-cult verwijst, wordt in 1990 door Anton Newcombe opgericht. In eerste instantie speelt de band shoegaze – een genre van de indierock waarin gitaristen zoveel effectpedalen gebruiken, dat ze constant naar hun schoenen staren. Maar The Brian Jonestown Massacre slaat steeds meer aan het experimenteren, waarin de band folk, elektronica en blues in het geluid begint te verwerken.

‘Straight up and down’, het nummer dat als intromuziek van Boardwalk Empire fungeert, is afkomstig van het album Take It From The Man! uit 1996. Het is een productieve tijd voor de Amerikanen: ze brengen in dat jaar maar liefst drie albums uit. En The Brian Jonestown Massacre blijft, ondanks wisselingen in de line-up, regelmatig platen uitbrengen. Inmiddels staat de teller op zestien. De groep groeit uit tot een cultband, met een fanatieke schare fans, maar groot succes is er nooit.

Enige bekendheid komt er nog wel door de documentaire Dig! uit 2004. Daarin wordt de haat-liefdeverhouding tussen Anton Newcombe en Courtney Taylor-Taylor, zanger van The Dandy Warhols, uitgelicht. De documentaire won prijzen op het Sundance Festival, waarin de jury aangaf onder de indruk te zijn van de eerlijke wijze waarop een narcistische rockster en drugsgebruiker geportretteerd werd.

Over de vraag waarom een serie die zich in de jaren 20 afspeelt geen muziek uit die tijd gebruikt, is Boardwalk Empire -bedenker Terence Winter overigens duidelijk. ‘Ik wilde sowieso dat het onverwacht was,’ legt hij uit aan The Hollywood Reporter. ‘Alle series die zich in die tijd afspelen klinken hetzelfde, dus ik wilde iets anders. Boardwalk Empire geeft een andere, niet letterlijke kijk op de jaren 20. Sommige mensen vinden het storend om ouderwetse kleren te zien en moderne muziek te horen. Ik beschouw het zo: het is een intro van negentig seconden en daarna heb je zoveel jaren 20 als je wilt.’