Follow the leader: The Big Bang Theory • Muziek • 10-05-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Wie zijn toch die artiesten die de opening van onze favoriete tv-series verzorgen? In deze reeks artikelen kijken we naar de bands, zangers en zangeressen die de leaders zongen. Deel 23: Barenaked Ladies, bekend van The Big Bang Theory.

Het introdeuntje voor The Big Bang Theory, de sitcom over nerds als Sheldon Cooper en Leonard Hofstadter, heeft een ambitieus doel: in een seconde of vijftien de geschiedenis van het universum vertellen. Bij toeval ontdekten producenten Chuck Lorre en Bill Prady de ideale band daarvoor: Barenaked Ladies.

Lorre en Prady zijn aanwezig bij een concert van de Canadese band als frontman Ed Robertson een nieuw nummer improviseert. De zanger heeft net een boek van Simon Singh over het ontstaan van het universum gelezen en besluit daar een paar coupletten over te zingen. De twee tv-producenten zijn op dat moment bezig met het ontwikkelen van The Big Bang Theory en besluiten ter plekke dat Barenaked Ladies dé kandidaat zijn om de intromuziek te maken.

De makers hebben de band op dat moment wel al in hun achterhoofd, dankzij de vlotte teksten van de hit ‘One week’ uit 1998. Maar het live-nummer, dat uiteindelijk uitgroeit tot ‘The history of everything’ trekt Lorre en Prady over de streep. Ze nemen contact op met Barenaked Ladies, die een versie van 32 seconden maken. Te lang, besluiten de producenten. Vervolgens stuurt Robertson een akoestische demo van vijftien seconden op. ‘Dat is hem, we zijn klaar,’ vindt Lorre. De zanger weigert echter. Robertson wil geen versie waarop zijn bandleden niet te horen zijn, en neemt het nummer opnieuw – mét band – op. Hij krijgt gelijk: Lorre is nog enthousiaster. De programmamaker omschrijft het nummer als ‘een ongelooflijk aanstekelijk stuk muziek’.

The Big Bang Theory vormt niet het eerste succes voor Barenaked Ladies. De band bestaat al sinds 1988, en weet al snel naam te maken in Canada. Hun eerste cassette(!) gaat al goud in het thuisland, een primeur voor een onafhankelijke release. Vervolgens komt de band al snel op een groot platenlabel terecht, en rond vierde album Stunt begint Barenaked Ladies ook in de VS te scoren. Inmiddels heeft de band al twee Grammy-nominaties te pakken en zijn er al ruim vijftien miljoen platen verkocht.

En de band heeft ook nog eens een zeer bekende fan. Sir Paul McCartney laat in 2008 weten dat hij een groot Barenaked Ladies-liefhebber is. ‘Veel huidige bands zijn een stuk technischer dan wij met The Beatles waren. Mijn favoriet moet Barenaked Ladies zijn. Hun harmonieën zijn ongekend, en ze zouden ons er zo uitgezongen hebben. John en ik hebben nooit zo’n bereik gehad.’