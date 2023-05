Follow the leader: It's Always Sunny in Philadelphia • Muziek • 30-08-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Wie zijn toch die artiesten die de opening van onze favoriete tv-series verzorgen? In deze reeks artikelen kijken we naar de bands, zangers en zangeressen die de leaders zongen. Deel 37: Heinz Kiessling, bekend van It’s Always Sunny in Philadelphia.

Met de aankondiging van het dertiende en veertiende seizoen is It’s Always Sunny in Philadelphia de langstlopende Amerikaanse live-action comedyserie. De politiek incorrecte avonturen van Charlie, Mac, Dennis en Dee begonnen ooit in 2005, op een minuscuul budget. De keuze voor de intromuziek van de serie kwam destijds voort uit het verlangen om zo veel mogelijk geld te besparen.

De oorspronkelijke pilot wordt gemaakt door Rob McElhenney (Mac), Glenn Howerton (Dennis) en Charlie Day (Charlie). Het precieze budget van die aflevering is onduidelijk: de acteurs geven zelf aan dat ze het voor 85 dollar gedaan hebben, televisiemaatschappij FX heeft het over 200 dollar. Vergelijk dat maar eens met een serie als The Big Bang Theory, met een budget van tien miljoen (!) dollar per aflevering.

Om de kosten laag te houden, kiezen de makers van It’s Always Sunny dan ook voor muziek die ze niets kost. ‘Temptation sensation’, het instrumentale stuk van de Duitse componist Heinz Kiessling (1926-2003) dat als leader wordt gebruikt, bevindt zich in het publieke domein. Als gevolg daarvan kunnen de makers het kosteloos in hun serie plaatsen. Ook de begeleidende beelden zijn goedkoop: Day rijdt ’s nachts een rondje door Philadelphia en schiet de beelden vanuit zijn auto.

‘We wilden iets swingends, met het gevoel van een big band,’ legt Day, die uiteindelijk zelf ook nummers als ‘Dayman’ schrijft voor de serie, uit in gesprek met Entertainment Weekly. Uiteindelijk vinden de makers het album Cafe Romantique, met easy listening tracks van verschillende componisten. Een groot deel van de muziek van It’s Always Sunny, waaronder ‘Temptation sensation’ is afkomstig van die plaat. ‘Als je die rustige muziek onder onze karakters zet – die vaak verachtelijke, foute dingen doen – werkt dat heel ontwapenend voor het publiek. Daarom bleven we terugkomen bij deze nummers.’

‘Alsof je verf opsnuift door je oren,’ is de beschrijving die Day geeft voor de soundtrack van zijn serie. In de latere seizoenen is muziek een steeds grotere rol gaan spelen in It's Always Sunny. Zo zien we in het vierde jaar hoe Charlie zijn musical The Nightman Cometh opvoert. Begin dit jaar, in de eerste aflevering van het twaalfde seizoen, stelde de serie racisme en politiegeweld aan de kaak in de musical-aflevering ‘The gang turns black’.