Fleeting Lies S01E01: humor en tragiek liggen dicht bij elkaar

© SkyShowtime

Actrice Elena Anaya schittert als een ontredderde vrouw in door het productiehuis van Pedro Almódovar geproduceerde tragikomediereeks.

Fleeting Lies (Mentiras pasajeras) is afkomstig van het productiehuis van de Spaanse filmmaker Pedro Almódovar, maar geregisseerd door Félix Sabroso en Marta Font Pascual. De serie oogt niettemin als een typische Almódovar, met kleurrijke sets en kostuums en het geprononceerde melodrama waar de meestercineast om bekendstaat. Het verhaal is typisch Almodovariaans: Lucía (Elena Anaya sloeg al vaker de handen ineen met Almodovar, zie The Skin I live In, 2011) is een hoge pief van een techbedrijf die te horen krijgt dat ze wordt ontslagen vanwege bedrijfsspionage: ze zou belangrijke informatie hebben doorgeseind naar de concurrent.

Uitgerekend op de dag dat ze verwachtte promotie te krijgen wordt ze de laan uitgestuurd. Tijdens het gesprek krijgt Lucía al door wie haar heeft verraden: een naaste collega. Maar hoe gaat ze dat bewijzen? Terwijl de ernst van de situatie tot haar doordringt zijn collega’s op de gang van het kantoor al bezig met een feestje – zij hebben niet door dat hun collega is ondergedompeld in een slechtnieuwsgesprek. Zoals gewoonlijk in producties van Almódovar liggen humor en tragiek dicht bij elkaar. En Elena Anaya is geknipt voor de rol van een vrouw die gewiekst moet handelen terwijl de hele wereld zich tegen haar lijkt te hebben gekeerd.

Terwijl een doorsnee scenarist misschien een verhaal had bedacht over een ontredderd personage dat na haar ontslag probeert elders haar heil te zoeken, drijft het scenario van Nerea Castro juist op het idee dat Lucía zich moet herpakken. Ze heeft geen andere optie. Die wetenschap gaat gepaard met momenten van wanhoop en wilskracht. Zonder dat Fleeting Lies al te zwaarmoedig wordt. Er zit altijd iets van de luchthartige maar gedecideerde stijl van regisseur Billy Wilder, en überhaupt van klassiek Hollywood, in Almodovariaanse films en televisieseries.

Fleeting Lies S01, vanaf maandag 9 oktober 2023 wekelijks bij SkyShowtime