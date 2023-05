Fleabag krijgt tweede seizoen

Phoebe Waller-Bridge heeft bevestigd dat er een tweede seizoen van Fleabag in de maak is.

Het eerste seizoen van Fleabag was een tv-adapatie van haar eigen theatershow en voor de tweede tv-reeks zal ze weer een nieuwe verhaallijn bedenken. Waller-Bridge speelt zelf de hoofdrol in de komische dramaserie. Als jonge vrouw probeert ze zich (zonder gene en met veel humor) staande te houden in het hedendaagse Londen. Olivia Colman, die samen met Waller-Bridge te zien was in het tweede seizoen van Broadchurch , speelt haar stiefmoeder en andere bijrollen zijn er voor Bill Paterson, Sian Clifford en Hugh Skinner. Naast Fleabag was Waller-Bridge onlangs verantwoordelijk voor het op Netflix te bekijken Crashing . Ook Hollywood klopte al aan de deur; in 2018 is ze samen met Emilia Clarke ( Game of Thrones ) en Donald Glover ( Atlanta ) te zien in de nieuwe Star Wars-prequel over Han Solo.