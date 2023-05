Firefly-acteur Ron Glass (71) overleden • Nieuws • 28-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Ron Glass is afgelopen zaterdag op 71-jarige leeftijd overleden.

Glass maakte in 1973 zijn televisiedebuut en werd twee jaar later gecast als detective Ron Harris in de sitcom Barney Miller. De serie liep tussen 1975 en 1982 en leverde hem een Emmy-nominatie op. Eerder dit jaar overleed ook Godfather-acteur Abe Vigoda, één van zijn tegenspelers in Barney Miller. Bij het wat jongere publiek is Glass echter vooral bekend als de gelovige Derrial Book, het morele kompas tussen de ruimtepiraten in Firefly. De door Joss Whedon (Buffy, The Avengers) bedachte sf-serie werd in 2002 al na elf afleveringen van de buis gehaald, tot grote onvrede van de trouwe fans. Glass zou zijn rol later echter nogmaals oppakken voor de Firefly-speelfilm Serenity uit 2005. Whedon reageerde direct op het overlijden van Glass via social media en ook oude Firefly-collega’s als Nathan Fillion en Alan Tudyk betuigden steun.

Recentelijk speelde Glass gastrollen in series als CSI, Agents of S.H.I.E.L.D. en Major Crimes. De exacte toedracht van zijn dood is niet bekend gemaakt.