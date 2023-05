Finale Game of Thrones duurt 81 (!) minuten

De laatste aflevering van het zevende seizoen van Game of Thrones heeft naar verluidt een speelduur van 81 minuten. Daarmee is het de langste ooit.

Aangezien het zevende seizoen uit slechts zeven afleveringen bestaat, hoopten de fans al op meer tijd per episode. De fans van Watchers on the Wall hebben via de VOD-websites van HBO (HBO Go en HBO Now) de lengte van de aankomende finale weten te achterhalen. Die is bij de fantasyserie nog nooit zo groot geweest. De finale van seizoen zes telde vorig jaar 68 minuten, waarmee het de langste aflevering uit de geschiedenis van de serie was. De zesde aflevering van het zevende seizoen is met 71 minuten eveneens aan de lange kant, maar de vierde mag met 50 minuten juist tot een van de kortste gerekend worden. Verder duurt de derde aflevering 63 minuten en alle overige episodes, inclusief de première, 59.