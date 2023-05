Filmversie van CHiPs heeft eerste trailer

De televisieserie CHiPs krijgt een reboot in de bioscoop. Distributeur Warner Bros gaf de eerste beelden vrij.

De serie over twee motoragenten van de California Highway Patrol was van 1977 tot 1983 te zien bij NBC. Destijds waren de hoofdrollen voor Larry Wilcox en Erik Estrada, maar in de filmversie stappen Michael Peña ( End of Watch ) en Dax Shepard ( Parenthood ) op de motor als Frank Poncherello en Jon Baker. Baker probeert met de baan zijn huwelijk te redden, terwijl Poncherello als undercover agent corruptie binnen de CHP aan het licht wil brengen. Shepard had het ook druk achter de camera, want hij is tevens de scenarist en regisseur van de film. Bijrollen zijn er voor onder andere Vincent D’Onofrio ( Daredevil ), Adam Brody ( StartUp ), Maya Rudolph ( Saturday Night Live ) en de met Shepard getrouwde Kristen Bell ( The Good Place ). De film is vanaf 23 maart te zien in de bioscoop.