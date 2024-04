Filmtips: Funny People, 12 Monkeys en Spartacus Netflix , Film , Kijktip • 19-05-2019 • leestijd 3 minuten • bewaren

We zetten een aantal films die recent op Netflix verschenen op een rij. Met deze week twee stand-up comedians, een verwarde tijdreiziger en een rebelse slaaf.

Funny People (2009)

Acteurs: Adam Sandler, Seth Rogen, Leslie Mann

Regie: Judd Apatow

Komische dramafilm van regisseur Judd Apatow (als tv-producent verantwoordelijk voor series als Girls Love en Crashing ), met een glansrol voor Adam Sandler , die binnenkort ook op Netflix te zien is met Jennifer Aniston in de film Murder Mystery . Sandler speelt een stand-up comedian die te horen krijgt dat hij nog maar een jaar te leven heeft. Hij besluit een jonge collega (Seth Rogen) die wel wat begeleiding kan gebruiken onder zijn hoede te nemen. De chemie tussen Rogen en Sandler is, vooral in het eerste deel van de film, erg sterk: beide acteurs begonnen als stand-ups, maar stopten toen hun film en tv-carrières in een stroomversnelling raakten. Sandler maakte onlangs echter een comeback met een bejubelde Netflix-special . Funny People is met een speelduur van bijna 2,5 uur helaas wel veel te lang en het verhaal gaat in het laatste deel een beetje als een nachtkaars uit.

12 Monkeys (1995)

Acteurs: Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt

Regie: Terry Gilliam

Onnavolgbare 'mind-bender' die eigenlijk meerdere kijkbeurten vereist, afkomstig van Monty Python -veteraan Terry Gilliam ( The Man Who Killed Don Quixote ). Bruce Willis, die een jaar eerder zijn actieheld-imago al een beetje van zich wist af te schudden met zijn optreden in de film Pulp Fiction, speelt een opvallend ingetogen rol als verwarde tijdreiziger. Hij moet in het verleden de oorzaak van een dodelijk virus zien te achterhalen, maar belandt in een psychiatrische inrichting, waar hij stuit op een hyperactieve Brad Pitt. De wereld van 12 Monkey's werd onlangs verder uitgebouwd in een gelijknamige tv-serie, waarvan het tweede seizoen op Netflix te zien is. In de finale van die tweede reeks is een gastrolletje weggelegd voor Madeleine Stowe. De actrice (die we kennen uit de serie Revenge ) is in de originele film te zien als Kathryn Railly, de psychiater die zich over de tijdreiziger ontfermt.

Spartacus (1960)

Acteurs: Kirk Douglas, Laurence Olivier, Tony Curtis

Regie: Stanley Kubrick