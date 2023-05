Filmtip Grand Piano (RTL7) • Film • 18-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

De film Grand Piano (vanavond bij RTL7) is Speed in E-majeur.

Thriller met Eliah Wood als wereldberoemde pianist die sinds een paar jaar lijdt aan podiumvrees. Als zijn vrouw uiteindelijk een optreden voor hem regelt, zegt hij met lood in de schoenen toe. Maar wat een comeback had moeten worden, lijkt uit te draaien op een zenuwslopende exercitie: op de eerste pagina van zijn partituur leest hij dat hij doodgeschoten zal worden indien hij een verkeerde noot speelt. Klinkt als… inderdaad, die bus met een bom in de rem, Speed. Een variatie in E-majeur, dit.

Grand Piano, dinsdag 18 oktober, RTL 7, 20:30 uur