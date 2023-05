Films van Marvel en Star Wars straks niet meer op Netflix

Disney heeft slecht nieuws voor de liefhebbers van Star Wars- en Marvel-films op Netflix.

Vorige maand kondigde het bedrijf een aparte streamingdienst aan voor hun eigen films en series. Disney is echter ook eigenaar van Marvel en Lucasfilm en brengt veel films van deze subdivisies uiteindelijk onder bij Netflix. Zo kun je op Netflix kijken naar recente films als Rogue One: A Star Wars Story en Doctor Strange. Vorige maand werd nog in het midden gelaten wat er met deze films gaat gebeuren, maar inmiddels heeft Disney bevestigd dat ze straks eveneens ondergebracht zullen worden bij Disney’s eigen VOD-dienst. Het heeft er wel alle schijn van dat de huidige Marvel-series van Netflix (onlangs werd The Defenders toegevoegd) gewoon op hun vertrouwde plek blijven staan. Bovendien duurt het nog even (eind 2019) voordat Disney's eigen VOD-dienst echt concreet wordt.