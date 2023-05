Filmmuziek: componisten en hun neiging tot kopiëren • Muziek , Film • 25-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Gaan we op de Avond van de Filmmuziek ook iets horen over de talloze plagiaatkwesties in het genre?

Iedere componist verwijst (al dan niet bewust) wel eens naar iets wat hij of zij al eerder heeft gehoord, maar filmmuziekcomponisten doen dat soms wel zeer nadrukkelijk. Het opmerkelijkste voorbeeld van een plagiaatschandaal in de recente geschiedenis van filmmuziek draait om Zack Snyder’s 300 (2006). Componist Tyler Bates had overduidelijk genoten van Elliot Goldenthals epische arrangementen voor Julie Taymor’s Titus (1999) een paar jaar eerder, en nam hele stukken een op een over in 300.

Na vernietigende kritieken van muziekrecensenten, liet distributeur Warner Bros. Pictures stickers plakken op de DVD’s van 300, die verwezen naar een website waarop ze uitlegden dat Bates de muziek van Goldenthal had geplagieerd.

Maar soms is een soundtrack zo goed, dat ook de componist zelf vindt dat het gerecycled moet worden. Michael Giacchino’s hoofdthema van Doctor Strange (2016) vertoont zulke hoorbare overeenkomsten met zijn eerdere Star Trek (2009), dat de kijker tijdens Stephen Strange’s avonturen half verwacht de USS Enterprise uit de lucht te zien vallen.

En wat te denken van James Horner? De Oscarwinnende componist van onder meer Apollo 13 (1995) en Titanic (1997) hergebruikte regelmatig fragmenten van zijn eerdere werk. Luister en oordeel zelf:

De Avond van de Filmmuziek, zondag 26 maart, NPO1, 23:10 uur