Film met Lupita Nyong’o en Rihanna naar Netflix

Wat begon als grap op Twitter wordt werkelijkheid; Rihanna en Lupita Nyong’o gaan samen acteren in een door Netflix aangekochte film.

In 2014 werden de zangeres en de actrice gefotografeerd bij een modeshow. Online merkte iemand op dat Rihanna leek op een meesterdief, met Nyong’o als haar sidekick / hacker. Vervolgens gingen er stemmen op om beide vrouwen samen te laten acteren in een film, met Ava DuVernay (Selma) als regisseur en Issa Rae Insecure ) als scenarist, iets waar alle vier de vrouwen zich direct in konden vinden. Het lijkt er zelfs op dat Rae het op social media bedachte concept zal gebruiken voor het scenario, want volgens Vanity Fair zal de originele bedenker ervan straks op één of andere manier een credit krijgen. Netflix heeft de rechten van de film, die in 2018 in première moet gaan, alvast vastgelegd.