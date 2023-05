Fidan Ekiz over De pen en het zwaard • 31-07-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Voor De pen en het zwaard reis je naar landen waar persvrijheid geen garantie is. Hoe is het om, als Nederlandse journalist, te zien dat collega’s in het buitenland met gevaar voor eigen leven journalistiek proberen te bedrijven? ?Het is zorgelijk. Het is een heel ander verhaal om zoiets van dichtbij mee te maken dan wanneer je erover leest in de krant. Je ziet hun privéleven en leert dat soms hele families gevaar lopen door de druk van machthebbers. Je vraagt je ook af of het werk het wel waard is. Maar journalisten doen het juíst om het land veiliger te maken.

Je bent onder andere naar Turkije gegaan. Hoe was het om terug te keren naar het geboorteland van je ouders dat nu wordt geleid door president Erdogan? Ik woonde er werkte in Turkije toen hij aan de macht kwam in 2014. De relatie tussen Turkije en de EU was toen nog relatief goed. Achteraf gezien was het een rooskleurig beeld dat ik had. Toen ik terugkeerde realiseerde ik mij dat het land nooit helemaal vrij is geweest. Het is zelfs ooit erger geweest.

Is er nog een land dat je zou willen bezoeken, om te kijken hoe het daar staat met de persvrijheid en de macht van de pen? Ik wil graag naar China, Afghanistan of Pakistan. Het programma krijgt een vervolg, dus wie weet komt het er van.

Terzake docu: De pen en het zwaard, vanaf maandag 31 juli, Canvas, 20:20 uur