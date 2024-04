Fiasco S01E01: Franse mockumentaryreeks oogt achterhaald

Scenarist Igor Gotesman gunt de kijker een gefictionaliseerde blik achter de schermen bij Valande’s film. Met personages die net zoals in The Office tijdens interviews voor de camera hun ervaringen delen. Die vorm levert an sich geestige scènes op. Zoals wanneer een tierende Vincent Cassel, die onder meer een soldaat speelt in Valande’s film, zich beklaagt over de rookmachine: hij ziet geen hand voor ogen. Maar als de rookmachine uit staat, zie je weer allerlei details die je eigenlijk niet wil zien. Zo ontstaan er voortdurend nieuwe dilemma's, terwijl Valande’s collega’s hem ook nog eens op het hart drukken dat hij eigenlijk een nitwit is zonder charmes.

Het grote probleem is dat Fiasco in tegenstelling tot The Office geënsceneerd oogt. Gekunsteld zou je kunnen zeggen. Je prikt er als kijker makkelijk doorheen. Of beter gezegd: het is moeilijk om in het geschmier mee te gaan. Misschien wel omdat deze mockumentaryvorm gedateerd aanvoelt. Zo’n tien à vijftien jaar geleden spraken we met elkaar af dat we tijdens het kijken van The Office zouden doen alsof hier sprake was van een documentaire. Maar de tijden zijn veranderd en dat lijken de makers van Fiasco niet door te hebben.