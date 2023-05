Feud teaser onthult miniserie van FX

Ryan Murphy maakte een miniserie over de heftige rivaliteit tussen actrices Bette Davis en Joan Crawford. Bekijk de trailer voor Feud.

De door jaloezie gedreven vete tussen Davis en Crawford ontstond begin de jaren 60 op de set van Whatever Happened To Baby Jane? , maar ging ook na de draaiperiode door tot aan de perstoer en Oscaruitreiking aan toe. De miniserie laat zien hoe twee ouder wordende actrices seksisme en leeftijdsdiscriminatie doorstaan, terwijl ze in de nadagen van hun carrières vast proberen te houden aan hun succes en rijkdom. Susan Sarandon ( Thelma & Louise ) geeft gestalte aan Davis en Jessica Lange ( Tootsie ) speelt Crawford. Ook de rest van de cast – met Alfred Molina als regisseur Robert Aldrich, Stanley Tucci als studiobaas Jack Warner, Judy Davis als columniste Hedda Hopper en Catherine Zeta-Jones als actrice Olivia de Havilland – is indrukwekkend te noemen. Feud is afkomstig van Ryan Murphy, de bedenker van American Horror Story . Twee oude bekenden uit de serie, Sarah Paulson en Kathy Bates, hebben eveneens bijrollen in Feud.